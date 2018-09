Visita de secretário da Defesa dos EUA a Cabul prevê encontro com Presidente afegão

Lusa07 Set, 2018, 08:23 | Mundo

Atualmente, os Estados Unidos têm 14 mil soldados no Afeganistão, o maior contingente dos EUA, numa missão da NATO para apoiar e treinar as forças de segurança afegãs.

A visita de Mattis, a segunda ao Afeganistão no espaço de poucos meses, chega num momento crucial do conflito que dura há mais de 17 anos.

As forças afegãs e norte-americanas fizeram poucos progressos na luta contra os Talibã, o maior grupo insurgente do Afeganistão, e os atores diplomáticos estão a multiplicar esforços no processo de negociações de paz.

Um cessar-fogo sem precedentes em junho, seguido de uma reunião entre autoridades dos EUA e representantes talibãs no Qatar em julho, alimentou as esperanças de que as negociações pudessem colocar um ponto final nos combates, mas uma recente onda de ataques do grupo extremista e do Estado Islâmico, que matou centenas de forças de segurança e civis, minou seriamente esse otimismo.