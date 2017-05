Visita de um Presidente português "é sempre uma festa" - MNE

Lusa 20 Mai, 2017, 09:38 | Mundo

"Conheci Mário Soares e sou muito amigo de Jorge Sampaio, e Marcelo Rebelo de Sousa é muito bem-vindo. Quando um Presidente de Portugal vem ao Luxemburgo é sempre uma festa", considerou o ministro socialista, apontando as boas relações entre os dois países e os cerca de 100 mil imigrantes portugueses no país, que representam 16,4% da população.

"Quando Portugal ganha o Euro e o festival da Eurovisão, é um pouco também o Luxemburgo que está em festa", comentou.

O ministro elogiou a integração dos portugueses no país, que considerou "um sucesso", recordando uma população que "chegou sem nada, nos anos 1960, durante a ditadura de Salazar, e trabalhou duramente", tendo hoje "reconhecimento social" no país.

"Os homens e mulheres desta comunidade contribuíram durante 50 anos para a riqueza deste país", elogiou Asselborn.

O ministro dos Negócios Estrangeiros considerou ainda que "Portugal e o Luxemburgo estão sempre na mesma linha" em assuntos de política internacional, nomeadamente em questões de migração, sublinhando que ficou "muito contente que Guterres tivesse sido eleito" secretário-geral da ONU.

O ministro integra uma coligação de Governo formada por três partidos (liberais, socialistas e verdes), mas já assumia a pasta dos Negócios Estrangeiros nos executivos de Jean-Claude Juncker, desde 2004, tendo conduzido a campanha para a eleição do Luxemburgo para o conselho não-permanente na ONU, em 2012.

Nessa altura, "o apoio dos países de língua portuguesa" foi fundamental para a eleição, recordou Asselborn.

O MNE apontou ainda o facto de os dois países terem "relações diplomáticas há 125 anos" - uma efeméride assinalada em setembro de 2016 com uma exposição no Museu Nacional de História e Arte, na capital luxemburguesa, inaugurada por Ferro Rodrigues -, recordando que se encontra regularmente com António Costa e Augusto Santos Silva.

"O primeiro-ministro António Costa, que é da minha cor política e que vejo regularmente em Bruxelas, esteve aqui há pouco tempo [em 5 de abril], e vamos tentar cooperar mais na área das `start-ups` e na ciência, tecnologia e exploração do espaço", disse Jean Asselborn.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza a 23 e 24 de maio uma visita de Estado ao Luxemburgo, que inclui contactos com as autoridades luxemburguesas e com a comunidade portuguesa.

Na quinta-feira, 25 de maio, Marcelo Rebelo de Sousa continua a visita a título privado, participando nesse dia nos Diálogos com a Comunidade, uma iniciativa do Governo para se inteirar dos principais problemas que afetam as comunidades portuguesas, e na peregrinação ao santuário de Fátima em Wiltz, a cerca de 65 quilómetros da capital luxemburguesa.