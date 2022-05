Visitas surpresa. Jill Biden e Justin Trudeau visitaram a Ucrânia este domingo

O dia na Ucrânia ficou marcado por várias visitas surpresa. Entre elas a do primeiro-ministro do Canadá. No final do encontro com Vlodymyr Zelensky, Justin Trudeau anunciou que vai impor mais sanções à Rússia e enviar mais armamento para a Ucrânia.