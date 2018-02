Partilhar o artigo Vítima de abuso garante que informou Papa em 2015 mas este manteve bispo chileno no cargo Imprimir o artigo Vítima de abuso garante que informou Papa em 2015 mas este manteve bispo chileno no cargo Enviar por email o artigo Vítima de abuso garante que informou Papa em 2015 mas este manteve bispo chileno no cargo Aumentar a fonte do artigo Vítima de abuso garante que informou Papa em 2015 mas este manteve bispo chileno no cargo Diminuir a fonte do artigo Vítima de abuso garante que informou Papa em 2015 mas este manteve bispo chileno no cargo Ouvir o artigo Vítima de abuso garante que informou Papa em 2015 mas este manteve bispo chileno no cargo