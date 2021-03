Vítimas de explosões homenageadas em cerimónia no estádio de Bata

"Este doloroso acidente causado pela explosão de dinamite e outros explosivos mostrou que a paz é muito frágil e pode ser quebrada a qualquer momento pelo comportamento irresponsável, ignorante e incompetente dos nossos concidadãos", disse o Presidente, Teodoro Obiang, durante o seu discurso nos funerais de Estado, que decorreram no estádio da cidade.

Na mesma ocasião, manifestou "desânimo" e pesar pela perda de vidas humanos, muitas de "crianças inocentes".

"Dói-me por cada uma das vítimas", disse.

"Assistimos com total impotência à medida que as explosões arrasavam quase toda a cidade de Bata", lamentou.

Teodoro Obiang Nguema, que governa este pequeno país da África Central com punho de ferro há quase 42 anos, anunciou no domingo uma investigação para determinar os responsáveis, revelando que o desastre foi causado por um incêndio mal controlado provocado por um agricultor perto dos arsenais de explosivos e munições do campo.

Tinha também acusado os oficiais do campo de "negligência" no manejo de dinamite.

O vice-presidente Teodoro Nguema Obiang Mangue (`Teodorin`), filho do chefe de Estado, também participou na cerimónia no estádio Bata, juntamente com alguns dignitários estrangeiros, como a primeira-ministra gabonesa Rose Christiane Ossouka Raponda.

Os militares carregaram os caixões, encimados pela bandeira da Guiné Equatorial, para o estádio, onde as famílias, nas bancadas, empunhavam retratos dos mortos.

O chefe de Estado declarou um período de luto nacional de três dias, que hoje termina, com bandeiras a meia haste em todos os edifícios público e representações diplomáticas do país.

O número oficial de mortos provisórios é de 108 e 615 feridos.

A organização internacional Human Rights Watch (HRW) disse na quarta-feira que as explosões tinham feito "muitas mais" vítimas e apelou a uma investigação internacional.

O governo libertou 10 mil milhões de francos CFA, cerca de 15 milhões de euros, para apoiar as vítimas.

Vários países, como Espanha, Israel, Estados Unidos e Qatar, enviaram pessoal e equipamento médico para Bata.

A cidade portuária de Bata, a mais populosa da Guiné Equatorial, foi abalada em 07 de março por uma série de explosões num quartel militar, que provocaram a morte a mais de uma centena de pessoas e ferimentos em mais de 600, além de um número indeterminado de desalojados e avultados danos materiais.

Antiga colónia espanhola, governada há 42 anos por Teodoro Obiang, a Guiné Equatorial, um país rico em recursos, mas com largas franjas da população abaixo do limiar da pobreza, integra a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) desde 2014.

Desde a independência de Espanha em 1968, a Guiné Equatorial, um dos principais produtores de petróleo de África, é considerado pelos grupos de direitos humanos como um dos países mais repressivos do mundo, devido a acusações de detenções e torturas de dissidentes e alegações de fraude eleitoral.

Obiang, 78 anos, governa o país com mão de ferro desde 1979, quando derrubou o tio Francisco Macias num golpe de Estado, e é o Presidente com o mandato mais longo do mundo.