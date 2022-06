Vitória da esquerda seria "facada nas costas da Europa" afimou François Bayrou

Em declarações à agência Lusa à margem de uma ação de campanha em Toulouse, no sul de França, François Bayrou reconheceu que existe "o risco" de a coligação Juntos! (Ensemble!, em francês) não conseguir obter uma maioria absoluta na segunda volta das eleições legislativas, que se disputam este domingo no país.

"Para a França, isso representaria a impossibilidade de tomar decisões e, para a Europa, haveria uma fratura incrível dentro da União Europeia, nomeadamente no que se refere à Ucrânia e à Rússia", afirmou o líder do partido centrista MoDem, uma das três principais forças políticas que compõem a coligação presidencial.

A coligação Juntos! é composta por sete partidos, sendo que os três principais são o partido de Emmanuel Macron, `Renaissance` (antes chamado `La République en Marche`), o `Horizons`, do ex-primeiro-ministro Édouard Philippe, e o MoDem, de François Bayrou.

Para Bayrou, uma vitória da Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES) - coligação de esquerda composta por forças como a França Insubmissa, o Partido Socialista, a Europa Ecologia os Verdes ou o Partido Comunista - seria uma "ameaça para a Europa", tendo em conta que o seu líder, Jean-Luc Mélenchon, "diz que não irá respeitar as leis europeias".

"Já viram o que é que representaria para a Europa que um dos seus países mais importantes - um país que é líder na Europa - passasse a dizer `não vamos respeitar as decisões`? Seria uma facada nas costas da Europa", vincou.

O vice-presidente da coligação presidencial sublinhou que, caso a coligação presidencial não consiga obter uma maioria absoluta, o mais adequado seria tentar "encontrar uma maneira de formar coligações", apesar de afirmar "que não há certeza nenhuma de que essas coligações possam vir a ser criadas".

Por isso, "a única maneira de ter uma maioria sólida é os franceses votarem e dizerem: `bem, demos um aviso na primeira volta, mas agora precisamos de ser sérios`", afirmou.

Questionado se, caso uma coligação viesse a ser necessária, essa coligação tenderia mais para a direita ou mais para a esquerda, Bayrou respondeu: "Por enquanto, como ainda não sabemos quem é que poderia fazer parte dessa coligação - ainda não sabemos o resultado das eleições - precisamos de ser moderados no que exprimimos".

O líder do MoDem reconheceu ainda que, caso a coligação presidencial não consiga obter uma maioria absoluta na segunda volta destas legislativas, "é claro que isso seria um fracasso". Apesar disso, Bayrou referiu que a falta de maioria absoluta "não iria mudar as regras do jogo: é preciso ir à luta".

Enquanto um dos três partidos da coligação presidencial Juntos! com possibilidade de eleger deputados, o MoDem pode vir a ganhar mais peso na Assembleia Nacional, num cenário de maioria relativa ou de uma maioria absoluta `curta`, onde os seus votos seriam indispensáveis.

Bayrou reconheceu que, "como todos os observadores o dizem", o seu partido pode vir a ganhar mais influência junto do Presidente da República, mas refere que "nunca fará qualquer tipo de chantagem".

Interrogado sobre como é que pretende utilizar esse tipo de influência, Bayrou respondeu: "De maneira a termos a maioria mais equilibrada, mais sólida e mais imaginativa possível, porque o mundo para o qual estamos a caminhar é um mundo que exige que inventemos novas soluções".

Questionado se essa influência irá também ser exercida através da exigência de cargos governamentais - até ao momento, o MoDem tem apenas dois membros no Governo, num total de 29 -, Bayrou respondeu: "Não se exige nada, o que acontece é que vos propõem".

Segundo uma sondagem do instituto Ipsos-Sopra Steria para a France Télevisions, publicada na terça-feira, o partido presidencial deverá obter entre 189 e 219 deputados na segunda volta das legislativas, o MoDem entre 45 e 50 e o Horizons entre 21 e 26 deputados.

Entre as reivindicações de longa data do MoDem está designadamente a introdução de um sistema eleitoral proporcional nas eleições legislativas - ao contrário do atual sistema eleitoral uninominal a duas voltas -, um tema ao qual Macron já disse estar "aberto" para refletir.

A segunda volta das eleições legislativas francesas disputa-se a 19 de junho.