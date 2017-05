Vitória de Donald Trump após revogação do Obamacare na Câmara dos Representantes

Inês Geraldo - RTP 04 Mai, 2017, 21:49 / atualizado em 04 Mai, 2017, 22:19 | Mundo

Uma versão alternativa ao Obamacare foi aprovada pelos republicanos na Câmara dos Representantes. O diploma vai passar para o Senado, onde procura votos suficientes para ser aprovado, no que se prevê uma luta dura.



É a segunda vez que os republicanos levam a votos a revogação do diploma do antigo executivo e desta vez os resultados foram diferentes. Após uma derrota para Donald Trump no fim do mês de março, agora foi a vez da ideia do atual presidente para a saúde norte-americana sair reforçada.





Pres. Trump promises premiums, deductibles will go down, but gives no specifics after House passes GOP health bill https://t.co/j0SfssPOxs pic.twitter.com/LRNArymxOX — CBS News (@CBSNews) 4 de maio de 2017

A lei foi aprovada com 217 votos, contra 213 na Câmara dos Representantes, numa decisão que pretende dar autonomia aos 50 estados norte-americanos, não existindo intervenção estatal. É o primeiro passo na luta republicana para desmantelar a herança democrata.