Vitória de Jair Bolsonaro seria "uma viragem radical à direita" (Economist)

Lusa26 Out, 2018, 09:00 | Mundo

Num relatório especial sobre as eleições presidenciais brasileiras, a EIU afirma que "Jair Bolsonaro, um antigo capitão do Exército e de extrema-direita, é o favorito para vencer as eleições", e acrescenta que independente do vencedor, "os desafios políticos e de decisões políticas são gigantescos".

Bolsonaro ou Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), vão ter de "domar um congresso indisciplinado e lidar com grandes assuntos pendentes de tomada de decisões políticas".

Os mais importantes, salientam os analistas, são "a consolidação das finanças públicas, as reformas estruturais e sobre o ambiente empresarial, necessárias para levantar as fracas taxas de crescimento do país".

Sem estas medidas, conclui a EIU, "o potencial de crescimento vai continuar esbatido, na melhor das hipóteses; na pior, o país poderá voltar para uma crise orçamental".

No próximo domingo, um total de 147,3 milhões de brasileiros são chamados a votar nas eleições presidenciais.

Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, que encabeça o Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) são os dois candidatos em jogo.