O Benfica defronta este sábado o Vitória de Setúbal em jogo da Taça da Liga. A equipa de Bruno Lage tem apenas dois pontos em dois jogos e tem a qualificação tremida. O Vitória de Guimarães recebe o Sporting da Covilhã ao mesmo tempo, sendo que os vimaranenses encontram-se em boa posição para chegar à Final Four. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências da partida no site da RTP com relato na Antena 1.