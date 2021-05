Vitória do PP em Madrid com efeitos na esquerda espanhola

A vitória do PP na comunidade de Madrid precipitou o fim político de Pablo Iglesias. O líder do Podemos, um dos partidos da coligação que Governa Espanha, anunciou que abandona a vida política. Isabel Diaz Ayuso, presidente e candidata do PP, elegeu mais deputados do que toda a esquerda junta.