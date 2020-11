Vitorino apela a UE para garantir acesso de migrantes a vacinas

"O desafio com o qual são confrontados os Estados-membros da UE é o de garantir o acesso à vacina a todas as pessoas no seu território, não apenas os cidadãos, mas também os refugiados, as pessoas deslocadas e os migrantes que se encontram na Europa", defendeu Vitorino, intervindo uma videoconferência sobre migração e asilo.

O acesso às futuras vacinas da covid-19 não é apenas uma questão de proteção dos direitos humanos dos migrantes, mas também "de segurança sanitária e de bem-estar no conjunto de todas as populações dos países de acolhimento".

A conferência de alto nível sobre migrações foi organizada pelo Parlamento Europeu, em Bruxelas, e o Budenstag alemão, com a cooperação da Assembleia da República (AR) e do Parlamento esloveno (Portugal e Eslovénia asseguram as próximas presidências semestrais da UE) e a Comissão Europeia.

Para além de Vitorino, participaram na videoconferência o presidente da AR, Eduardo Ferro Rodrigues, e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

