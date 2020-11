Viúva de antigo presidente do Ruanda pede a França para encerrar investigação contra si

O pedido de Agathe Habyarimana, suspeita de esta envolvida no genocídio de 1994 no Ruanda, surge depois da recusa de um juiz de instrução em terminar as investigações iniciadas em 2008, refere a agência France-Presse (AFP), que cita o advogado da antiga primeira-dama.

A viúva de Habyarimana, cujo assassinato, em 06 de abril de 1994, desencadeou massacres contra a minoria hutu, vive desde 1998 em França, país que recusa extraditá-la para Ruanda -- onde tem um mandado de captura por genocídio e crimes contra a humanidade.

Em setembro, Habyarimana tinha pedido a um juiz de instrução do tribunal de Paris que encerrasse as investigações abertas em 2008, citando o "atraso injustificado" do processo.

No passado dia 04 de novembro, o juiz rejeitou o pedido, conforme os requisitos da seção de Crimes contra a Humanidade da Procuradoria Nacional Antiterrorismo de França.

Por considerar que "as investigações estão em curso", a procuradoria considera que o pedido "é prematuro", refere a AFP.

Agathe Habyarimana, 78 anos, apelou então contra a recusa, que deverá agora ser analisada pelo tribunal da relação de Paris.

"Todos estes anos de trabalho do sistema judicial francês não deram em nada", disse o seu advogado, Philippe Meilhac.

Para o advogado, "a gravidade dos factos não permite que um procedimento dure para sempre", disse, sublinhando que a situação "permite uma inundação de acusações contra" a sua cliente, impossibilitando que esta obtenha uma autorização de residência.

Desde o início das investigações, Habyarimana foi apenas questionada por duas vezes; uma em 2010, pela polícia, e outra em 2016, por um juiz, enquanto "testemunha assistida".

Depois de décadas de tensões entre a maioria étnica hutu e a minoria tutsi, uma onda de assassinatos teve início em abril de 1994, depois de o avião que transportava Juvenal Habyarimana ter sido abatido.

Agathe Habyarimana fugiu para a Europa três dias depois da morte do seu marido e suspeita-se que tenha sido parte do núcleo duro hutu que planeou e orquestrou o genocídio.

Cerca de 8.000 tutsis e hutus moderados foram mortos diariamente entre abril e junho de 1994 no Ruanda por membros da etnia hutu. Segundo a ONU, cerca de 800.000 pessoas foram mortas entre 07 de abril e 15 de julho, com os tutsis a serem acusados de se unirem aos rebeldes, que tinham entrado no norte do país, a partir de 1990, vindos do Uganda.

As autoridades fizeram listas de pessoas a assassinar e as forças armadas e as milícias hutu Interahamwe massacraram metodicamente as "inyenzi" (baratas em kinyarwanda, a língua oficial do Ruanda, a designação dada aos tutsis), assim como os hutus que se opunham ao partido de Habyarimana e os que se recusaram a participar na matança.

Homens, mulheres e crianças foram exterminados à catanada, nas ruas, nas suas casas e mesmo em escolas e igrejas onde pensavam estar em segurança, enquanto o Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu, em 21 de abril, reduzir os efetivos da Missão de Observação das Nações Unidas (MINUAR) por razões de segurança.

Em 04 de julho, a FPR assumiu o controlo de Kigali acabando com o genocídio, o que levou ao êxodo de centenas de milhares de hutus para o vizinho Zaire, atualmente a República Democrática do Congo.