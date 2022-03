Viveu-se hoje relativa acalmia de fogo de artilharia em Kiev

O estrondo de disparos do lado de Irpin, que se fazia sentir em Kiev, foi ao longo do dia de hoje muito menos audível. Há a sensação de as tropas ucranianas terem conseguido afastar as forças russas e de estar em marcha uma retirada de pelo menos uma parte dessas forças.