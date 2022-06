Vivos disputam lugar dos mortos na cidade moçambicana da Beira

Francisco João nem queria acreditar no que estava a ver quando um dia chegou ao cemitério que guarda todos os dias, na cidade da Beira, centro de Moçambique.

"Cheguei aqui, encontrei um carro da agência funerária e uns senhores a tirarem um caixão do cemitério: perguntei o que era aquilo e disseram-me que estavam a exumar os ossos", o que o deixou perplexo.

O caso já tem dois anos, mas o vigilante diz que tem de fazer frente a cada vez mais pessoas que querem invadir o cemitério comunitário para construir casas.

Para Francisco João, arrancar os mortos do local é ultrapassar limites que considera sagrados.

O guarda é régulo da comunidade de Nhangara, ou seja, a autoridade tradicional reconhecida pela população, mas diz que por mais poderes que os residentes lhe confiram, está a travar uma luta desigual. "Um dia as famílias vêm à procura das campas e quem será responsabilizado sou eu".

"Sinto dor quando vejo uma invasão destas", diz Joana Bareto, anciã de 67 anos, de enxada na mão, porque pratica alguma agricultura na área do cemitério.

Uma coisa é cultivar a terra, outra é construir sobre terreno sagrado, algo que não compreende porque diz haver muito terreno livre em redor da cidade da Beira.

"Tenho medo porque se morrer vão me enterrar aqui, onde esta a minha mãe e o meu pai", sublinhou Maria Jone, 55 anos, ao fincar um pé no chão que teme ser tomado por alguém que queira erguer uma casa.

Anselmo Joaquim tem oito "entes queridos" ali sepultados e já teve se pôr à frente quem queria levantar três túmulos para ocupar as terras.

"Algumas campas já foram retiradas pelas autoridades para dar lugar ao parcelamento de terra e erguerem-se novas moradias. Graças à minha intervenção, nos meus familiares não mexeram", diz.

"Agentes do município já vieram retirar ossadas para outro cemitério, mas nem sei se é legal ou não", refere, ilustrando as dúvidas e confusão que pairam sobre a comunidade.

Hermínia Meque, 73 anos, optou por enterrar uma bisneta por cima de outro familiar, para ter menos espaço com que se preocupar.

O Conselho Municipal da Beira tenta lidar com a situação, mas sublinha que o assunto é delicado.

"Não sabemos muito bem o que está a acontecer, se é o cemitério a crescer ou munícipes que o estão a invadir", refere Manuel Joaquim, vereador de Gestão Urbana e Equipamentos.

Oficialmente, o município da Beira tem três cemitérios, mas depois há 54 cemitérios comunitários e familiares que funcionam paralelamente (entre os quais está o de Nhangara) e onde os problemas de demarcação física são recorrentes.

"Há um trabalho que temos de fazer com o pessoal do cadastro para tentarmos delimitá-los e colocar um ponto final" no assunto, diz o vereador.

Mas a disputa de espaço entre vivos e mortos causa sempre "resistência" quando se comunica "que já não a espaço ou que o cemitério já esta cheio", acrescenta.

No caso de Nhangara, nega que haja exumações autorizadas pelo município, com exceção de um engano "há uns 10 anos", mas que "ficou marcado da memória dos residentes", que ainda hoje falam dele.

"O cemitério de Nhangara já não tem espaço, mas os utentes insistem na sua utilização, uns por causa de tradições, outros pela proximidade ou por questões familiares", conclui, como quem sabe que o assunto não vai morrer tão cedo.

JYJE/LFO // PJA