Vladimir Putin e Xi Jinping falam sobre segurança internacional

Esta indicação foi dada na quarta-feira por um conselheiro diplomático do presidente russo, a propósito do encontro agendado com o chefe de Estado chinês.”, indicou na altura Iuri Ochakov.”, reforçou o representante do Kremlin (presidência russa).O presidente Russo Vladimir Putin será o principal líder estrangeiro a comparecer na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, ilustrando a aproximação entre as duas potências, num período de tensões com os EUA e num clima de boicote político e diplomático internacional à competição desportiva em nome da defesa dos direitos humanos, em particular das minorias étnicas na região chinesa de Xinjiang.Xi Jinping não se reúne presencialmente com um líder estrangeiro há quase dois anos devido à pandemia da covid-19.A Rússia, que desmente qualquer projeto de invasão, exige garantias de segurança, em particular a promessa de que a Ucrânia nunca seja integrada na NATO e que a Aliança retire as suas forças para as posições de 1997.”, assegurou, também na quarta-feira, Iuri Ochakov, ao considerar que “”.

A assinatura de diversos acordos durante esta visita de Putin à China, incluindo no domínio estratégico do gás, está igualmente prevista, segundo a mesma fonte.