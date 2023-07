Vladimir Putin não vai à África do Sul para a Cimeira dos BRICS

A confirmação foi dada pelo gabinete de Cyril Ramaphosa, que acrescentou que a decisão foi tomada "por mútuo acordo" entre os dois Paresidentes.





Vladimir Putin será substituído pelo ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Os líderes dos restantes membros do BRICS deverão comparecer presencialmente. Não foi revelado se terá sido equacionada a possível participação do Presidente russo por videoconferência ou por mensagem.







A ida em pessoa de Vladimir Putin à África-do-Sul era incerta desde que o Tribunal Penal Internacional, de Haia, emitiu em março uma ordem de dentenção contra o líder russo por crimes de guerra cometidos na Ucrânia.







O mandato de captura abrange ainda Maria Lvova-Belova, devido a um esquema de deportação de crianças ucranianas para a Rússia durante a invasão.





Os advogados da África-do-Sul, que é signatária do estatuto de Roma que criou o TPI e está por isso obrigada pela lei internacional a cumprir os mandatos emitidos pelo organismo, multiplicaram alegações de neutralidade no conflito ucraniano, para defender que Putin não seria detido se pisasse solo sul-africano.







O país chegou a oferecer imunidade diplomática a Putin, para garantir a sua presença na Cimeira dos BRICS.







Não seria a primeira falha no cumprimento das suas obrigações sul-africanas. Em 2015, as autoridades sul-africanas não prenderam o então Presidente do Sudão, Omar al-Bashir, que visitou o país sob mandado de captura do TPI por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, ligados ao genocídio na região do Darfur.

Declaração de guerra à Rússia

Esta terça-feira, contudo, por ordem de um juiz do Supremo Tribunal sul-africano, foi revelada uma declaração confidencial de Ramaphosa enviada sob juramento em resposta a um processo judicial interposto pela oposição sul-africana para obrigar à detenção de Putin.



"Devo sublinhar, por questão de transparência, que a África-do-Sul tem problemas óbvios na execução dopedido de detenção e entrega do Presidente Putin", explicou Ramaphosa de acordo com documentos apensos ao processo.



"A Rússia deixou claro que a detenção do seu Presidente em exercício seria uma declaração de guerra. Seria inconsistente com a nossa Constituição arriscar uma guerra com a Rússia", acrescentou o Presidente sul-africano.



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov negou contudo estas alegações. "Não foram transmitidas" tais ameaças, afirmou.



Peskov acrescentou que "é absolutamente claro para todos o que significaria uma interferência com o chefe de Estado da Rússia, por isso não é necessário explicar nada a ninguém".

Fidelidade a Moscovo

Responsáveis oficiais de Joanesburgo têm defendido que o país é neutral quanto à guerra ucraniana, mas o país recusou condenar a Rússia nas votações da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o confronto.







Ramaphosa é um dos líderes que permanecem fiéis a Moscovo e há suspeitas de que a África-do-Sul terá mesmo auxiliado o Governo de Putin a iludir as sanções internacionais impostas à Rússia, nomeadamente quanto a armamento.







No início do ano, a África-do-Sul recebeu as armadas russa e chinesa para exercícios militares conjuntos e foi acusada pelo embaixador norte-americano de ter carregado armas num navio russo num dos seus portos, no mês de dezembro.



A África do Sul negou as acusações.







A ausência de Putin poderá afetar os esforços do Kremlin para reestabelecer laços de solidariedade com os seus aliados, podendo ser considerada um reforço do isolamento e possível enfraquecimento do líder do Kremlin desde que lançou a ofensiva contra Kiev, em fevereiro de 2022.