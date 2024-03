Volker Türk avisa que guerra na Faixa de Gaza pode propagar-se

Dois exemplos que já mostram as consequências regionais da guerra são o Líbano e o Iémen, de acordo com este responsável das Nações Unidas.



Num discurso perante o Conselho dos Direitos Humanos em Genebra, Volker Türk admitiu estar muito preocupado com a situação.



O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou ainda que, na semana passada, foram cometidos crimes de guerra por todas as partes do conflito entre Israel e o Hamas. Crimes que devem ser investigados para que os responsáveis sejam punidos.