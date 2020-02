Volkswagen vai pagar 800 milhões de euros a clientes alemães no `dieselgate`

De acordo com o gabinete de proteção do consumidor, as indemnizações no caso conhecido como `dieselgate` vão variar, segundo o tipo de veículo, entre 1.350 e 6.257 euros.

Os clientes podem agora escolher entre optar pelo acordo extrajudicial ou continuar individualmente o processo em diferentes instâncias judiciais.

Este caso remonta a 2015, quando se descobriu que a empresa instalou um `software` em veículos a `diesel`, cerca de 9,5 milhões em todo o mundo, que manipulava os dados das emissões poluentes para superar os testes ambientais.