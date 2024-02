A Ucrânia diz que afundou um grande navio de guerra russo no Mar Negro. A embarcação foi atingida por drones, de acordo com a agência de espionagem militar e as forças armadas de Kiev.

Um site de notícias ucraniano publicou vários vídeos que mostram uma coluna de fumo perto da costa sul da Crimeia, com helicópteros a voar a região.



Não houve confirmação da Rússia, que antes disse ter destruído seis drones no Mar Negro.



Volodymyr Zelensky disse há pouco que aumentou a segurança no Mar Negro.