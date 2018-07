"Volta para o teu país". Mexicano de 91 anos agredido com tijolo na Califórnia

RTP10 Jul, 2018, 11:24 / atualizado em 10 Jul, 2018, 11:25 | Mundo

Sempre que Rodolfo Rodriguez visita a família, todos os dias depois do almoço dá um passeio pelo bairro. “Todos na vizinhança já o conhecem”, disse o neto Erik Mendonza.



Rodriguez estava a caminhar quando uma mulher e uma criança passaram por ele. Sem que nada o fizesse prever, a mulher empurrou-o e bateu-lhe com um tijolo na cabeça. “Temos uma ideia de quem são os suspeitos, mas só quero que a polícia os encontre”, disse Erik Mendonza.



A suspeita dirigiu-se, depois, a um grupo de homens, pedindo-lhes ajuda e dizendo que Rodriguez estava a tentar levar-lhe a filha. O grupo pontapeou, em seguida, a vítima.



“Isso não é verdade (…) dos anos de vida que tenho nunca ofendi ninguém”, disse Rodriguez, citado pela CNN.



Misbel Borjas estava a conduzir quando viu a mulher a bater várias vezes com o tijolo na cabeça de Rodriguez.



“Quando tentei filmá-la com o meu telemóvel, ela atirou o mesmo tijolo para o meu carro”, disse a testemunha. “Eu ouvi-a dizer para ele voltar para o seu país, para voltar para o México”, acrescentou Misbel, também ouvida pela estação norte-americana.



Rodriguez passou seis horas no hospital. O ataque deixou-o com o queixo, as maçãs do rosto e duas costelas partidas e hematomas nas costas, abdómen e cara. A família criou uma campanha de angariação de fundos para ajudar no pagamento dos gastos médicos.



“Estamos preocupados especialmente com o tipo de crime que eles cometeram”, disse D’Angelo Robinson, delegado do xerife de Willowbrook à televisão norte-americana KTLA.



As autoridades estão agora à procura de uma mulher afro-americana e cinco homens.