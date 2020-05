Voluntárias doam alimentos e fabricam máscaras na Bélgica

Com mais de 53 mil casos de Covid-19 e 8.656 mortos, a Bélgica está no top da lista dos países do mundo com o maior número de óbitos por milhão de habitantes. A situação está a ficar mais controlada, mas começam também já a sentir-se os efeitos da pandemia na economia do país, com muitos desempregados a necessitarem de ajuda.