Voluntário britânico ao serviço da Ucrânia capturado em Mariupol

desde 2018 e atualmente defendia a cidade de Mariupol das forças invasoras russas.

Nas suas contas das redes sociais, agora administradas por uma terceira pessoa, Aslin afirma ter sido forçado a render-se por falta de víveres e de munições.

Além de Aslin, outros combatentes não ucranianos integrados na mesma unidade terão decidido igualmente depor as armas por falta de munições ao fim de 48 dias de combates.

Os familiares de Aiden esperam que possa ser trocado por outro prisioneiro.

A sua Mãe, Ang, afirmou ao Newark Adviser que ele “estava bem”. “Falou com a noiva”, revelou.

“Todos os que conhecem Aiden sabem que é um bom homem. Um filho, neto, tio e primo e irmão”, afirmou ainda.

“Claro que estou preocupada com ele e por a sua unidade ter caído em mãos russas, mas são neste momento os homens mais corajosos”, acrescentou.

Notícias pelas redes sociais



Foi a própria família, consultada, quem autorizou a publicação nas redes sociais das mais recentes informações prestadas pelo soldado britânico, que já tinha antecipado a sua captura e que estava sem dar notícias desde quinta-feira.



“Tivemos notícias do Johnny. Já passaram 48 dias e fizemos tudo o que podíamos para defender Mariupol mas agora não temos outra hipótese além de nos rendermos às forças russas”, transcreveu o administrador das contas de de Aiden.

“Não temos comida nem munições. A todos, tem sido um enorme prazer, espero que esta guerra termine em breve’”, referiu ainda.

We've gotten word from Johnny. "It's been 48 days, we tried our best to defend Mariupol but we have no choice but to surrender to Russian forces. We have no food and no ammunition. It's been a pleasure everyone, I hope this war ends soon."