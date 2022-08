Voluntários denunciam irregularidades na legião estrangeira ucraniana

Segundo o jornal digital The Kyiv Independent, os soldados decidiram tornar públicas as acusações - que incluem abuso de poder, conduta negligente e assédio sexual - depois de não obterem respostas às suas queixas, que também foram enviadas ao gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

De acordo com as informações do jornal, as acusações dizem respeito a uma divisão da legião estrangeira que conta com cerca de 500 combatentes, um terço do total.

Uma dúzia de combatentes e ex-combatentes entrevistados pelo jornal denunciaram que os seus superiores os enviaram em várias ocasiões sem preparação para para missões arriscadas, de natureza quase suicida.

Por exemplo, um soldado norte-americano contou que, em certa ocasião, a sua brigada foi abandonada sem reforços e sob fogo inimigo perto de Mykolaiv (sul), com instruções para manter a posição.

Um dos seus companheiros foi morto e outros três ficaram feridos, mas, apesar disso, pouco depois outro grupo da mesma unidade recebeu ordens para defender a mesma posição, embora os voluntários tenham avisado os seus comandantes que os russos a haviam descoberto, o que levou a mais quatro mortes.

Além disso, os entrevistados denunciaram que um dos chefes da unidade é cidadão da Polónia, ex-integrante de uma organização criminosa, conhecido como Sasha Kuchynsky, e procurado na Polónia por fraude.

Entre os abusos de poder imputados ao cidadão polaco estão: dar ordens para saquear, ameaçar os seus subordinados com armas e assediar sexualmente integrantes da unidade.

De acordo com The Kyiv Independent, não é claro como este indivíduo, que foi investigado na Ucrânia por agressão armada e abuso sexual e preso noutra ocasião por posse ilegal de armas, conseguiu obter um cargo executivo no Exército.

Os voluntários entrevistados afirmam que também presenciaram "movimentos suspeitos de armas" e que parte dos equipamentos e munições que chegaram à frente de batalha não foram distribuídos aos combatentes, mas foram retidos por Kuchynsky.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas das suas casas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de seis milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que está a responder com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca à energia e ao desporto.