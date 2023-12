Von der Leyen diz que UE obteve instrumentos necessários para abordar migrações

"O pacto vai garantir que os Estados-membros partilhem o esforço com responsabilidade, demonstrando solidariedade com os que [países] protegem as nossas fronteiras externas enquanto previnem a migração ilegal na UE", disse Ursula von der Leyen, em comunicado.

Depois do acordo no trílogo, a UE e os Estados-membros têm "os instrumentos para reagir rapidamente em situações de crises", nomeadamente quando os 27 são confrontados "com um grande número de migrações ilegais ou a instrumentalização por parte de países hostis que querem deliberadamente tentar destabilizar" a UE.

"As migrações são uma questão europeia que necessita de soluções europeias", advogou a presidente do executivo europeu.

Os trílogos são as reuniões de representantes das três principais instituições envolvidas no processo decisório europeu: o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho.

O objetivo, continuou von der Leyen, é "implementar planos de ação concreta para combater as migrações ilegais pelo Mediterrâneo, Balcãs e pelo Atlântico".

O Parlamento Europeu e os estados-membros chegaram hoje a um acordo político sobre uma vasta reforma da política de asilo e migração da União Europeia (UE), após uma última noite de negociações, anunciou o Conselho da UE.

Esta reforma, que inclui uma série de textos, prevê, em particular, um controlo reforçado das chegadas de migrantes à União Europeia, centros fechados perto das fronteiras para devolver mais rapidamente aqueles que não têm direito a asilo e um mecanismo de solidariedade obrigatório em benefício dos estados sob pressão migratória.