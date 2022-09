Von der Leyen defende imposto sobre lucros excessivos das energéticas

A presidente da Comissão Europeia defende a criação de impostos sobre lucros excessivos das empresas energéticas. Diz que têm a obrigação de apoiar aqueles que mais precisam. No discurso do estado da União, Ursula von der Leyen avançou ainda com um pacote de medidas para combater o aumento dos preços da energia.