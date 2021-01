Von der Leyen: "É essencial que exista um certificado de vacinação contra a Covid-19"

A presidente da Comissão Europeia considera que se deve criar um certificado de vacinação contra a Covid-19 e diz que as vacinas são uma prova da união dos 27, mas que é preciso manter todos os cuidados nesta fase de agravamento da pandemia na Europa.



Ursula Von der Leyen destacada ainda o pilar social como prioridade da Presidência Portuguesa da União Europeia.



Por causa da situação pandémica na Europa, a habitual visita do colégio de comissários ao país que exerce a presidência rotativa da União Europeia será apenas de um dia, ao contrário dos dois habituais, e contará apenas com a presença da presidente e de 6 comissários.