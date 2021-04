Von der Leyen e Michel saúdam aprovação de acordo UE-Reino Unido

"Saúdo calorosamente a aprovação, pelo Parlamento Europeu, do Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido", lê-se numa mensagem de Ursula von der Leyen na sua conta oficial da rede social Twitter.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, o acordo em questão "estabelece a base de uma parceria forte e próxima com o Reino Unido", sendo uma "implementação credível essencial".

Também Charles Michel saudou "calorosamente" a aprovação do acordo com o Reino Unido, referindo que a votação "marca um importante passo em frente nas relações UE-Reino Unido" e "abre uma nova era".

"A União Europeia (UE) irá continuar a trabalhar construtivamente com o Reino Unido enquanto parceiro e amigo importante", destaca o presidente do Conselho Europeu.

O Parlamento Europeu aprovou o Acordo de Comércio e Cooperação entre União Europeia e Reino Unido, que estabelece o novo quadro de relações entre as duas partes no pós-`Brexit`, anunciou hoje de manhã a assembleia.

Numa votação realizada na terça-feira, mas cujo resultado foi anunciado apenas hoje de manhã, na abertura do terceiro dia da sessão plenária que decorre em Bruxelas -- dado o processo de contagem de votos à distância ser mais moroso -, o acordo foi aprovado com 660 votos a favor, cinco contra e 32 abstenções, encerrando-se assim o longo processo de `divórcio` entre UE e Londres.

O Acordo de Comércio e Cooperação pós-`Brexit` negociado entre o Reino Unido e a UE foi concluído em 24 de dezembro de 2020 e começou a ser aplicado provisoriamente em 01 de janeiro, com um prazo para a sua ratificação até à próxima sexta-feira, 30 de abril, para permitir a conclusão da revisão jurídico-linguística do texto e respetiva aprovação pelo Parlamento Europeu.

A votação no hemiciclo teve lugar depois de, em 15 de abril, as comissões dos Negócios Estrangeiros e do Comércio do PE terem finalmente votado a favor do acordo comercial e de cooperação pós-Brexit, abrindo caminho para sua ratificação final.

As comissões parlamentares haviam suspendido a votação em março, em protesto contra as alterações britânicas nos acordos comerciais na Irlanda do Norte, que Bruxelas diz violarem os termos do Acordo de Saída do `Brexit`, tendo por isso aberto um processo de infração a Londres.

No debate celebrado no hemiciclo de Bruxelas na terça-feira imediatamente antes da votação, a presidência portuguesa do Conselho da UE defendeu que o pleno respeito do protocolo sobre a Irlanda do Norte é "fundamental" para a estabilidade das relações entre União Europeia e Reino Unido no pós-`Brexit`.

Intervindo no debate em representação do Conselho, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, congratulou-se por, ao fim de "um período muito intensivo de quatro anos", ter finalmente chegado o momento da aprovação formal de um acordo que, na sua opinião, "protege os interesses europeus e assegura a concorrência leal, bem como a cooperação contínua em áreas de interesse mútuo".

"Isto permitir-nos-á entrar numa nova fase nas nossas relações com o Reino Unido", um "velho amigo e aliado", já a partir de maio, disse.

a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sublinhou precisamente que o acordo agora ratificado pela assembleia "tem verdadeiros dentes" legais para garantir a defesa do interesse europeu e preservar a integridade do mercado único.

"Deixem-me ser muito clara: nós não queremos utilizar estas ferramentas [legais], mas não hesitaremos em utilizá-las se necessário", advertiu.

Depois desta votação no Parlamento, o acordo sobre as relações futuras entre UE e Reino Unido entrará em vigor de forma definitiva assim que o Conselho completar o procedimento de ratificação com a adoção do texto, o que Ana Paula Zacarias garantiu que ocorreria sem demoras, até ao final da semana e do prazo provisório.