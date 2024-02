Von der Leyen e Pedro Sanchez na Mauritânia para assinar reforço da cooperação

Uma visita que acontece no dia em que surge mais uma notícia de um naufrágio na Tunisia com migrantes, onde 13 pessoas perderam a vida e 17 continuam desaparecidas.





Mais de 7 mil pessoas utilizaram a rota entre a África Ocidental e as Ilhas Canárias no mês passado que tinha registado 500 em Janeiro de 2023.

Espanha, com costas no Mediterrâneo e no Atlântico, é um dos países da UE que lida diretamente com maior número de chegadas de migrantes em situação irregular e que pretendem entrar em território europeu.