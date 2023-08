Von der Leyen em Atenas na segunda-feira para jantar com líderes dos Balcãs Ocidentais

O jantar, organizado pelo primeiro-ministro da Grécia, Kyriákos Mitsotákis, vai reunir os líderes daquela região, anunciou a porta-voz de von der Leyen na rede social Twitter, sem adiantar detalhes.

A iniciativa grega surge num contexto de crescentes tensões na região balcânica e no final de julho a União Europeia criticou a "retórica seccionista" e parte da legislação aprovada recentemente na Bósnia-Herzegovina, dividida entre duas entidades políticas autónomas: a Republica Sérvia [Republika Srpska] e a Federação da Bósnia-Herzegovina.

De acordo com a nota do Conselho Europeu divulgada na altura, a UE deplorou a adoção de legislação na República Sérvia sobre a inaplicabilidade das decisões do Tribunal Constitucional da Bósnia-Herzegovina.

"Esta legislação não tem base jurídica. A UE apelou ao parlamento daquela entidade que nomeie rapidamente os juízes que faltam para o Tribunal Constitucional da Bósnia-Herzegovina, a fim de assegurar o seu funcionamento sem entraves. Além disso, a UE sublinhou que todos os líderes políticos têm de encetar um diálogo construtivo para tratar prioritariamente as questões políticas internas", referiram na altura os 27.

Poucos dias antes desta tomada de posição, os países dos Balcãs Ocidentais defenderam mais apoio financeiro da UE para concretizarem a adesão ao bloco europeu político-económico.

A Croácia foi o último país desta região a aderir à UE, em 2013.