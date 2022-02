Von der Leyen: "Esta noite, a União Europeia está unida"

Com estas sanções, a UE impede a Rússia de aceder aos mercados de capitais mais importantes. Cerca de 70 por cento do mercado financeiro russo será afetado. As sanções vão visar também algumas das principais empresas russas.



Outro ponto fundamental é a das exportações, com a limitação do acesso por parte da Rússia "a tecnologia fundamental", como os semicondutores.



Sobre os vistos, os diplomatas e grandes homens de negócios deixarão de ter acesso à União Europeia.