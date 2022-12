Von der Leyen garante empenho total no processo de alargamento da UE

Stephanie Lecocq - EPA

A presidente da Comissão Europeia disse esta tarde estar “profundamente convencida” de que os Balcãs Ocidentais pertencem à União Europeia (UE), enquanto o presidente do Conselho Europeu falou num “futuro mais seguro e melhor” com este alargamento.