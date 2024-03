Von der Leyen nomeada candidata do PPE a mais cinco anos à frente da Comissão Europeia

No congresso do PPE, em Bucareste, Ursula von der Leyen recebeu a chancela do grupo de centro-direita, decorridas duas semanas desde que anunciou a candidatura a Spitzenkandidat, ou cabeça de lista, para as eleições europeias de junho.Houve 489 votos válidos e dez nulos. Quatrocentos foram a favor de Von der Leyen e 89 contra.

Em 2019, Ursula von der Leyen não foi Spitzenkandidat do PPE. Desta feita, concorreu com o apoio da sua formação política alemã, a União Democrata-Cristã, tando posteriormente reunido também o apoio dos partidos congéneres da Polónia e da Grécia.

Primeira mulher na presidência da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen foi aprovada pelo Parlamento Europeu em julho de 2019 com 383 votos a favor, 327 contra e 22 abstenções. A decisão é tomada por maioria absoluta, ou seja, metade dos eurodeputados mais um.



c/ agências