Von der Leyen otimista com possível integração da Moldova na UE

"Estou impressionada com a determinação da Moldova [...], isto é consequência da sua liderança e do trabalho árduo da população moldava", disse Ursula von der Leyen, em conferencia de imprensa conjunta com a Presidente da Moldova, Maia Sandu.

A presidente da Comissão recordou que no início de novembro Bruxelas vai apresentar um relatório sobre o alargamento da UE, no qual vai avaliar os esforços da Moldova no processo de integração enquanto país candidato.

A Moldova e a Ucrânia são desde o ano passado os mais recentes candidatos à integração no bloco europeu. A atribuição do estatuto de candidato foi a mais rápida da história da UE e foi utilizada com um sinal político do apoio dos 27 ao país invadido pela Rússia e pela Moldova, ambos alvos da Rússia.

"A avaliação vai incorporar os debates cruciais da cimeira do Conselho Europeu de dezembro. Por isso, há muito em jogo. Estes debates têm uma influência direta no futuro do seu país na UE", completou Ursula von der Leyen, dirigindo-se à Presidente moldava.

E acrescentou: "Houve progresso nas últimas reformas e desafios que têm, e agora é o momento de se concentrarem e redobrarem todos os esforços, podem fazê-lo".

Como incentivo, von der Leyen prometeu continuar a ajudar económico-financeiramente o país com mais pacotes de apoio para que Chisinau possa ir mais longe nas reformas, principalmente democráticas, que tem de fazer e que os 27 colocaram como imprescindíveis.