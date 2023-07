Von der Leyen promete investimento da UE na América Latina e Caraíbas

"A UE vai investir muito nos países da América Latina e das Caraíbas", afirmou a presidente da Comissão Europeia, no termo de uma reunião com o presidente brasileiro, Lula da Silva, à margem da cimeira da União Europeia com os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).

Sem avançar com detalhes, Von der Leyen afiançou que os 27 pretendem ainda "diversificar as cadeias de abastecimento" e contribuir para "reduzir as desigualdades".

Bruxelas recebe até terça-feira a primeira cimeira em oito anos entre a União Europeia e os países da CELAC, que conta com a presença de mais de 50 líderes.

A reunião vai centrar-se no reforço da parceria entre as duas regiões para as preparar para novos desafios, como as consequências da covid-19 e da guerra na Ucrânia, as transições ecológicas e digitais e a retoma da ordem internacional.



