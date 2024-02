Von der Leyen rejeita acordos com partidos "amigos de Putin" e "contra Estado de Direito"

"Para mim, é importante trabalhar com grupos pró-europeus, pró-NATO, pró-Ucrânia, claramente apoiantes dos nossos valores democráticos. (...) Como sabem, todas as eleições europeias implicam uma mudança na composição dos diferentes partidos políticos e dos diferentes grupos políticos, por isso o conteúdo conta e aqueles que defendem a democracia contra os céticos do euro e aqueles que defendem os nossos valores contra os amigos de Putin, é com estes que quero trabalhar e sei que posso trabalhar", disse Ursula von der Leyen.

A atual presidente da Comissão Europeia, que quer ser `Spitzenkandidat` do PPE para poder cumprir mais um mandato de cinco anos à frente da instituição, assinalou que um eventual acordo com partidos que são "contra o Estado de Direito é impossível", sendo também "impossível com [partidos] amigos de [Vladimir] Putin".

Questionada em concreto sobre um acordo do PPE com o grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), a candidata disse que "tem de haver um posicionamento muito claro dos políticos" que estão neste grupo depois das eleições.

"Defendem a democracia? Defendem os nossos valores? São muito firmes no Estado de Direito? Apoiam a Ucrânia? E estão a lutar contra a tentativa de Putin de enfraquecer e dividir a Europa? E estas respostas têm de ser muito claras", elencou.

Na segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a sua candidatura a `Spitzenkandidat` (cabeça de lista) do Partido Popular Europeu (PPE) para as eleições europeias de junho, visando uma recandidatura à frente da instituição por mais cinco anos.

A responsável foi a única a concorrer a `Spitzenkandidat` do PPE, mas o seu nome ainda terá de ser confirmado pela bancada de centro-direita no congresso marcado para 06 e 07 de março na capital romena, Bucareste.

Von der Leyen deverá então ser oficialmente designada candidata principal do PPE às eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para 06 a 09 de junho de 2024, após ter sido inicialmente apoiada pelo partido alemão União Democrata-Cristã (CDU).

Enquanto primeira mulher na presidência da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen foi aprovada pelo Parlamento Europeu, em novembro de 2019, com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções, numa decisão que é tomada por maioria absoluta (metade dos eurodeputados em funções mais um).

Atualmente, o Parlamento Europeu é composto por sete grupos políticos, sendo o PPE o maior deles, seguido pela Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), a bancada do Partido dos Socialistas Europeus (PES, na sigla inglesa).

Em meados de janeiro, o PES anunciou que o atual comissário europeu luxemburguês do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, era candidato único a `Spitzenkandidat` da família política nas eleições europeias de junho.

A figura dos candidatos principais -- no termo alemão `Spitzenkandidat` -- surgiu nas eleições europeias de 2014, com os maiores partidos europeus a apresentarem as suas escolhas para futuro presidente da Comissão Europeia.

De seguida, em 2019, tentou-se aplicar novamente este modelo, mas por desacordo entre os grupos políticos estes candidatos principais não ocuparam os altos cargos europeus.

Ursula von der Leyen não foi `Spitzenkandidat` do PPE em 2019.