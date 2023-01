Vontade de travar insurgência leva jovens às filas do recenseamento militar em Cabo Delgado

"Eu quero encarar estes tipos, eles fizeram-me sair da minha terra sem qualquer razão lógica", explica à Lusa Osmane Lourenço, no meio de dezenas de jovens que se querem recensear.

São 07:00 (menos duas em Lisboa) e Osmane está entre os primeiros da longa fila que marcou o arranque do recenseamento militar em Mieze, no distrito de Metuge, a 25 quilómetros da capital provincial de Cabo Delgado (Pemba).

Osmane Lourenço lembra com dor sobre a "barbaridade" das incursões rebeldes que obrigaram a fugir de Macomia há dois anos e, hoje, vivendo como deslocado em Metuge, a ambição é voltar para casa, mesmo que para isso tenha de pessoalmente pegar em armas.

"Eu quero voltar para lutar pela minha terra", frisa o jovem visivelmente de revoltado como uma guerra "sem fundamentos plausíveis".

Não muito longe de Osmane, Martina Simão, 19 anos, prepara o seu bilhete identidade porque é a próxima da fila e, embora se considere motivada, não esconde algum receio, caso seja uma das alistadas.

Embora a aldeia em que nasceu em Metuge não tenha sido atacada, a ambição de Martina também é a mesma: entrar nas Forças Armadas Defesa e Segurança de Moçambique para defender a província que há cinco anos é aterrorizada por uma insurgência armada.

"Eu quero defender as famílias da minha província que estão a sofrer e este é o motivo que me levou para este lugar", frisa a jovem.

Durante a cerimónia de lançamento do recenseamento em Metuge, o secretário de Estado de Cabo Delgado lembrou que a província é a terra dos "heróis", em alusão ao facto de ter sido a província em que a luta de libertação colonial começou em 25 de setembro de 1964, com ataque a uma posição das Forças Armadas portuguesas no Posto Administrativo de Chai, em Macomia.

"Cabo Delgado é terra dos combatentes, de heróis, de valentes nacionalistas e o berço da luta de libertação nacional. Aspiramos continuar a gerar combatentes pela paz e pelo desenvolvimento", disse António Supeia.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

No geral, o Ministério da Defesa de Moçambique espera recensear 221.140 jovens este ano, mais do que os 220 mil recenseados em 2022.