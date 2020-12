Voo comercial direto parte de Israel com delegação rumo a Marrocos

O avião da companhia aérea israelita El Al, com a palavra "paz" em hebraico, árabe e inglês, saiu do aeroporto Ben Gurion com destino a Rabat, onde a delegação vai encontrar-se com autoridades locais e possivelmente com o rei marroquino Mohamed VI, embora nenhum outro detalhe da agenda seja ainda conhecido.

Durante a visita, está prevista a assinatura de quatro memorandos de entendimento, em áreas relacionadas com finanças, aviação, água e vistos.

"Estive aqui há alguns meses para fazer o primeiro voo para os Emirados Árabes Unidos e agora vemos voos comerciais a ir e vir diariamente", disse Jared Kushner, genro de Trump, numa breve cerimónia em frente ao avião em Telavive, antes de embarcar para Marrocos.

"A minha esperança é que o voo de hoje para Marrocos gere o mesmo impulso" em relação a outros países, declarou Kushner.

Kushner disse que Trump "trabalhou muito nestes quatro anos para criar uma política racional no Médio Oriente e fez isso reunindo as pessoas".

"Foi uma honra fazer parte disso", acrescentou.

O principal representante da delegação israelita na viagem é o conselheiro de segurança nacional, Meir Ben-Shabat, que antes de embarcar no avião destacou que o voo de hoje é uma tentativa de transformar conquistas diplomáticas em ações concretas e tangíveis, especificamente nas áreas de turismo, economia e agricultura.

"Estamos a ver a história a ser escrita diante dos nossos olhos", acrescentou Ben-Shabat.

O voo ocorre depois do anúncio, em 10 de dezembro, de um acordo para o estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e Marrocos, promovido pela Casa Branca e anunciado simultaneamente com o reconhecimento pelos Estados Unidos da soberania marroquina sobre o Saara Ocidental, um território que pede a independência.

Este acordo de normalização das relações diplomáticas é o quarto anunciado entre Israel e outros países nos últimos quatro meses, após o estabelecimento de laços com os Emirados Árabes Unidos e Bahrein e o anúncio de que o Sudão faria o mesmo.