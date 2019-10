Voo da BA aterra de emergência no aeroporto Francisco Sá Carneiro

Um avião da British Airways aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro por motivos técnicos.

O voo era proveniente de Londres com destino a Marraquexe, mas foi detetado fumo no interior do aparelho.



A bordo estavam 167 passageiros.



A Ana Aeroportos disse que a aterragem ocorreu em segurança e foi declarado o fim da emergência ao fim da tarde.