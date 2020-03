Voo MH17. Holanda inicia julgamento da queda de avião que matou 298 pessoas

A 17 de julho de 2014, o voo MH17 da Malaysia Airlines, que ligava Amsterdão a Kuala Lumpur, perdeu o contacto com a companhia aérea que o operava. Pouco depois, soube-se que a aeronave se tinha despenhado na região de Grabovo, a leste da Ucrânia, território ocupado por rebeldes pró-Moscovo que combatiam forças do Governo ucraniano.Os investigadores deste caso dizem ter encontradoDe acordo com os procuradores, os quatro suspeitos hoje sob julgamento ajudaram a organizar esse sistema de mísseis, tendo, por isso, colaborado para a morte dos 283 passageiros e 15 tripulantes a bordo.Logo ao início do julgamento desta segunda-feira, um dos juízes considerou este um “desastre atroz” que levou à “trágica perda de vidas humanas que tocou pessoas por todo o mundo”. As vítimas vinham de dez países diferentes e um terço tinha nacionalidade holandesa, pelo que o julgamento irá decorrer dentro do quadro legal desse país.

O julgamento poderá durar mais de três anos. Se forem condenados, os quatro homens podem enfrentar penas perpétuas de prisão.

O tribunal terá, para já, duas semanas para cobrir aspetos processuais e, que para já não se encontram fisicamente presentes pois nem a Rússia nem a Ucrânia realizam extradições dos seus cidadãos. O tribunal está, porém, preparado para receber depoimentos através de vídeo.Ainda durante as semanas iniciais, as famílias das vítimas poderão relatar diante dos juízes o modo como as suas vidas foram afetadas pelo desastre e explicar qual consideram ser a pena justa para os responsáveis.No passado fim de semana, a União Europeia voltou a expressar o apoio ao julgamento que teve hoje início. A UE chegou, aliás, a aplicar sanções à Rússia na sequência do ataque.

Rússia nega envolvimento

Os três russos e o ucraniano suspeitos. Dois dos homens têm ainda ligações à agência russa de inteligência (GRU), que tem sido associada a ciberataques e à tentativa de homicídio por envenenamento do ex-agente russo Sergei Skripal.De acordo com os procuradores, os quatro homens são responsáveis pela morte de 298 pessoas, uma vez queA Rússia tem negado convictamente o envolvimento neste ataque e vários funcionários do Governo têm procurado desacreditar os procedimentos legais holandeses.Maria Zakharova, ministra russa dos Negócios Estrangeiros, disse ter “100 por cento de certeza de que a política é um fator dominante” neste julgamento em tribunal e queA Holanda explicou que a informação fornecida pela Rússia era “factualmente imprecisa em diversas questões”.

Familiares protestam

#MH17 relatives hold 'empty chair' protest in front of Russian Embassy.



Protesters in The Hague lined up 298 chairs to symbolize each of the victims of the shot-down passenger jet.



Trial starts today. https://t.co/qnzPPTaATb pic.twitter.com/8hXnkdRBh7 — Andrew Stroehlein (@astroehlein) March 9, 2020

Esta segunda-feira, familiares das vítimas mortais realizaram um protesto simbólico em frente à embaixada russa, onde colocaram 298 cadeiras, uma por cada pessoa a bordo do avião., argumentou um dos familiares, que acreditam que o início do julgamento poderá elucidá-los sobre as motivações que originaram o ataque.“É uma vergonha que os quatro suspeitos estejam a divertir-se e em festas na Rússia, mas nós não podemos fazer nada quanto a isso, eles não vão ser extraditados. É um facto com o qual temos de lidar”, lamentou outro familiar.