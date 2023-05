Votação nas zonas afetadas pelo sismo enfrenta problemas

As eleições também elegem os 600 membros do Parlamento turco, além do Presidente.



Um dos problemas que se tem estado a verificar é a votação nas zonas afetadas pelos recentes sismos de fevereiro.



As urnas encerram às 17h00 hora local.



A enviada da RTP à Turquia, Cândida Pinto, tem estado a acompanhar as eleições.