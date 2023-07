Votação para nomear novo primeiro-ministro da Tailândia adiada

"Temos de cancelar" a votação até a decisão do Tribunal Constitucional sobre o candidato à chefia do governo e vencedor das últimas eleições, Pita Limjaroenrat, disse Wan Muhamad Noor Matha aos jornalistas.

Passados mais de dois meses após as eleições legislativas, a Tailândia ainda não tem um novo primeiro-ministro.

O partido de Pita Limjaroenrat, o Avançar (MFP), venceu por ampla margem as eleições de 14 de maio???????, mas a sua candidatura a primeiro-ministro foi rejeitada por duas vezes no Parlamento devido à oposição de senadores, nomeados pelo exército tailandês.

O Tribunal Constitucional vai pronunciar-se sobre uma reclamação dirigida à Provedoria - responsável pela resolução de litígios relacionados com os serviços públicos - por apoiantes do MFP que contestam a legalidade da segunda rejeição da candidatura de Pita Limjaroenrat ???????no Parlamento.

"A Provedoria concordou em pedir ao Tribunal Constitucional que emita medidas temporárias para atrasar o processo de votação para primeiro-ministro até que o tribunal se pronuncie", disse Keirov Kritteeranon, secretário-geral do gabinete da Provedoria.

"Se realizarmos a sessão em 27 de julho, antes da decisão do Tribunal, isso pode causar problemas", disse o presidente da Assembleia Nacional.

O Avançar venceu surpreendentemente a eleição de 14 de maio, com o apoio de jovens defensores de mudanças profundas na sociedade tailandesa.

"Estou ciente do adiamento da sessão do Parlamento. Não há muito que eu possa fazer, exceto voltar a campo. (...) Os problemas das pessoas ainda existem", declarou Pita Limjaroenrat ???????aos jornalistas.

Limjaroenrat???????, de 42 anos, foi suspenso do mandato de deputado no mesmo dia da segunda tentativa de eleição para primeiro-ministro, devido a suspeitas de irregularidades durante a sua campanha eleitoral.

O seu partido decidiu ceder ao seu principal parceiro dentro de sua coligação para indicar um novo candidato.

Este partido, Pheu Thai, ficou em segundo lugar nas legislativas e inclui entre seus membros dois ex-primeiros-ministros depostos por golpes militares em 2006 e 2014.

Ainda não foi nomeado oficialmente outro candidato a primeiro-ministro.

Para um candidato se tornar chefe de Governo na Tailândia, é preciso que obtenha a maioria dos votos dos deputados e senadores da Assembleia Nacional.

Pita Limjaroenrat???????teria obtido o apoio da maioria dos parlamentares na câmara alta, mas não entre os senadores escolhidos pela ex-junta militar tailandesa (2014-2019).