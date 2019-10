Partilhar o artigo Voto do Presidente da República vai marcar abertura das urnas em Moçambique Imprimir o artigo Voto do Presidente da República vai marcar abertura das urnas em Moçambique Enviar por email o artigo Voto do Presidente da República vai marcar abertura das urnas em Moçambique Aumentar a fonte do artigo Voto do Presidente da República vai marcar abertura das urnas em Moçambique Diminuir a fonte do artigo Voto do Presidente da República vai marcar abertura das urnas em Moçambique Ouvir o artigo Voto do Presidente da República vai marcar abertura das urnas em Moçambique

Tópicos:

Democrático, Frelimo Renamo MDM, Josina Machel, Libertação, Maputo, Moçambique, Resistência,