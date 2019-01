Voto na Câmara dos Comuns aumenta risco de um Brexit desordenado, avisa Juncker

Andreia Martins - RTP30 Jan, 2019, 17:34 / atualizado em 30 Jan, 2019, 18:10 | Mundo

O Parlamento britânico votou na terça-feira duas emendas que rejeitam um Brexit sem acordo, mas que obrigam à renegociação do texto com Bruxelas, nomeadamente no que diz respeito à cláusula de salvaguarda para a fronteira irlandesa, também conhecida por backstop. No entanto, a Europa continua a não mostrar qualquer abertura à renegociação.









Depois da nota divulgada ontem pelo gabinete do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, é agora a vez do presidente da Comissão Europeia, que rejeita a intenção de Londres, de renegociar este ponto do acordo.





Numa intervenção perante o Parlamento Europeu, Jean-Claude Juncker assinalou que “o Acordo de Saída continua a ser o melhor e o único acordo possível”.















Refere mesmo que as votações que tiveram lugar na terça-feira “aumentaram o risco de uma saída desordenada por parte do Reino Unido” e que, como consequência, a Comissão Europeia já “acelerou” os preparativos para um cenário de saída sem acordo.





O presidente da Comissão Europeia garante ainda que a União Europeia vai manter o mecanismo de salvaguarda da fronteira entre as Irlandas. “Não temos incentivos nem o desejo de perder essa rede de segurança”, afirmou.





O mecanismo de salvaguarda (backstop) de uma fronteira física entre as Irlandas foi criado com o objetivo de garantir a sobrevivência do Acordo de Sexta-Feira Santa, assinado em 1998. Em causa está a solução encontrada para evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que continua a ser Estado-membro da União Europeia.





Se, no final do período de transição, não houver acordo bilateral para o comércio, aplicar-se-á o mecanismo de salvaguarda, que mantém a Irlanda do Norte numa união aduaneira - um estatuto especial que gera receios pela integridade territorial do Reino Unido.



"Momento grave", aponta Michel Barnier







Por seu lado, Michel Barnier, negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, considera que a primeira-ministra Theresa May se distanciou do Acordo de Saída “que ela própria negociou”.











Michel Barnier sublinha que o backstop é “parte” de um texto que “não vai ser renegociado”, mas reitera o desejo expresso pelos deputados britânicos de evitar uma saída sem acordo.





“O backstop é a única resposta pragmática à situação na ilha da Irlanda após o Reino Unido ter decidido, por direito, abandonar não só o Reino Unido, mas também o mercado único e a união aduaneira”, acrescentou o negociador-chefe para o Brexit.







Ao final da tarde, em entrevista à rádio francesa RTL, Michel Barnier enfatizou que já não há tempo para alcançar alternativas ao mecanismo de salvaguarda para a ilha irlandesa.







"Conversámos sobre os arranjos alternativos que poderiam impedir o regresso a uma fronteira física. Só que ninguém, em nenhum dos dois lados, foi capaz de dizer qual seria o arranjo necesário para garantir o controlo das mercadorias, animais e bens sem uma fronteira. Não tempos nem o tempo nem as tecnologias necessárias", acrescentou Barnier.







Quando faltam menos de dois meses para a saída prevista do Reino Unido, a 29 de março, muitas opções continuam em cima da mesa. Esta quarta-feira, Theresa May reuniu pela primeira vez com o líder da oposição, Jeremy Corbyn - uma tentativa por parte da primeira-ministra de concertar posições e arrecadar votos do lado trabalhista.







Ainda hoje, pouco antes das 18h00, a líder do Governo britânico fala por telefone com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.





Downing Street já veio reagir às mais recentes afirmações de Bruxelas e asseverou que “vão ter de ser feitas alterações ao acordo”.





“Existe uma determinação genuína por parte da Europa que o Reino Unido deve sair com um acordo. Mas vamos precisar de trabalhar juntos de forma a alcançar um acordo que tenha o apoio da Câmara dos Comuns”, realça o gabinete de Theresa May.

“A União Europeia disse-o em novembro, dissemo-lo em dezembro, e dissemo-lo após o voto do acordo na Câmara dos Comuns, em janeiro.”, reiterou Juncker.Refere ainda que oe que o presente entendimento entre Londres e Bruxelas é “o melhor e o único meio” para garantir uma saída ordeira.