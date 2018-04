"Vou atender o mandado deles", disse Lula aos apoiantes em São Paulo

"Eu sou o único ser humano que sou processado por um apartamento que não é meu", referindo que todas as acusações são mentiras e que foi condenado sem provas.



"É por isso que eu sou um cidadão indignado", por ser "passada para a sociedade a ideia de que sou um ladrão".



"O que eles não percebem é que quanto mais eles me atacam mais cresce a minha relação com o povo brasileiro", disse ainda Lula da Silva.



"Eu não tenho medo deles!" garantiu, durante um discurso que durou mais de uma hora e pouco antes de confirmar que se ia entregar.



"Eu sairei dessa maior, mais forte, mais verdadeiro e inocente", disse o ex-Presidente que afirma estar a ser perseguido para não se recandidatar à Presidência, em outubro.



"A história daqui a alguns dias vai provar que quem cometeu crime foi o delegado que me acusou, foi o juiz que me condenou", acrescentou.



"Eu vou atender o mandado deles", acabou por anunciar. "Eu vou cumprir o mandado e todos vocês daqui para frente vão virar Lula. A morte de um combatente não para a revolução".