Partilhar o artigo Vozes do PE contra Maduro devem ser ouvidas "alto e claramente" Imprimir o artigo Vozes do PE contra Maduro devem ser ouvidas "alto e claramente" Enviar por email o artigo Vozes do PE contra Maduro devem ser ouvidas "alto e claramente" Aumentar a fonte do artigo Vozes do PE contra Maduro devem ser ouvidas "alto e claramente" Diminuir a fonte do artigo Vozes do PE contra Maduro devem ser ouvidas "alto e claramente" Ouvir o artigo Vozes do PE contra Maduro devem ser ouvidas "alto e claramente"

Tópicos:

Anatoly, Estrasbrugo, Estrasburgo, Xanana Gusmão Timor Leste, Yazidi Nadia Murad, Zacarias Kamwenho,