Vulcão em Bali obriga à evacuação de 100 mil pessoas

Jorge Almeida - RTP27 Nov, 2017, 16:42 / atualizado em 27 Nov, 2017, 16:54 | Mundo

O vulcão do Monte Agung, na ilha de Bali na Indonésia, voltou a acordar no passado sábado. O centro indonésio de vulcanologia e prevenção de catástrofes emitiu um alerta de nível 4, e ordenou a evacuação de 100 mil pessoas que vivem num raio de 10 quilómetros.



O aeroporto internacional de Ngurah Rai, o principal de Bali foi encerrado 24 horas devido às cinzas vulcânicas, que já atingiram os 9.100 metros de altitude. Cerca de 60 mil passageiros que ficaram retidos na ilha estão a ser transportados de ferry boat para a ilha de Java.



Destino turístico ofuscado pelas cinzas

O aeroporto internacional da ilha de Lombok, a leste de Bali, também foi temporariamente encerrado."A erupção vulcânica passou para uma fase de erupção magmática mais severa, onde a lava altamente viscosa aumenta os gases sob pressão, o que pode provocar uma explosão, afirmou Mark Tingay, dada Universidade de Adelaide.“As autoridades locais são muito experientes na gestão de erupções vulcânicas e têm a situação bem controlada”, acrescentou o geólogo.A última vez que o Agung entrou em erupção foi em 1963, tendo provocado mais de 1700 mortos nas aldeias das encostas da montanha.A ilha de Bali é um popular destino turístico que todos os anos recebe mais de um milhão de visitantes, na sua maioria australianos e chineses.Apesar do vulcão do Monte Agung ter entrado em erupção, o ambiente é de grande calma entre os turistas, embora seja visível uma enorme nuvem de fumo no sul da ilha.Os centros turísticos de Ubud e Denpasar, onde o aeroporto está localizado, ficam a 50 quilómetros a sudoeste do vulcão. A popular praia de Kuta está situada a mais de 60 quilómetros de distância.