Vulcão indonésio Sinabung expele coluna de fumo e cinzas até 5 km de altitude

Lusa19 Fev, 2018, 08:05 | Mundo

A Agência Nacional para a Mitigação de Desastres informou que não foram registadas vítimas desta erupção registada esta manhã, noticiou a AP.



O vulcão, um dos que três que na Indonésia frequentemente regista erupções, esteve adormecido durante quatro séculos, mas entrou em atividade em 2010, provocando a morte a duas pessoas



Quatro anos depois, morreram 16 pessoas e outras sete numa erupção registada em 2016.



O porta-voz daquela agência, Sutopo Purwo Nugroho, indicou que as nuvens de cinzas viajaram até 4.900 metros para sul.



O centro regional de vulcanologia em Darwin, na Austrália, emitiu um "aviso vermelho" para as companhias aéreas.



Cerca de 30 mil pessoas foram forçadas a deixar as casas ao redor da montanha nos últimos devido à atividade do vulcão Sinabung.



A Indonésia assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica, albergando mais de 400 vulcões, dos quais pelo menos 129 continuam ativos e 65 são qualificados como perigosos, incluindo o Sinabung.