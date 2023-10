Vulcão no Havai provoca mais de 320 sismos em 24 horas

Os terramotos registados abaixo do ponto mais alto do Kilauea, que não se encontra em erupção, tiveram início na quarta-feira, quando o vulcão começou a revelar sinais de "agitação elevada", de acordo com um comunicado do USGS, citado pela estação norte-americana CNN.

A maioria dos abalos teve origem no enxame sísmico - sucessão de tremores de terra de fraca magnitude - em curso, numa região a sul da caldeira do cume do Kilauea, a profundidades de até cerca de três quilómetros abaixo da superfície.

As autoridades afirmaram que continuam a existir "riscos significativos" em torno da cratera Halema`uma`u, incluindo "instabilidade das paredes da cratera, fissuras no solo e deslizamentos de rochas que podem ser intensificados por sismos" numa área fechada ao público.

A frequência dos terramotos na zona tinha diminuído na sexta-feira às 06:00 horas locais (17:00 em Lisboa), mas as autoridades informaram que a sismicidade ainda é considerada elevada.