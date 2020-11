Vulcão no Monte Ili Lewotolok entra em erupção na Indonésia

Bastaram 10 minutos para que uma coluna de quatro quilómetros de cinzas e fumo fosse projetada para o céu, registando a atividade do vulcão Lewotolok. A área ao redor da cratera foi evacuada e interditada a residentes e turistas.

VULCÃO LEWOTOLO ENTRA EM ERUPÇÃO NA INDONÉSIA - O #vulcão #Lewotolo, localizado em #NusaTenggara, na #Indonésia, entrou em erupção neste domingo (29), expelindo cinzas à 7 mil metros de altura e forçando mais de 2.700 moradores da região a saírem de suas casas. #volcano #Lembata pic.twitter.com/b7SsgYGDsJ — Explora Digital (@exploradigital_) November 30, 2020







Mais de 4400 moradores foram deslocados para um abrigo improvisado na localidade de Lembata. Foram montadas cozinhas públicas e centro de serviços de saúde. Foi garantido o fornecimento de água potável.

“As pessoas são aconselhadas a não realizar nenhuma atividade num raio de 4 quilómetros da cratera”, disse a agência geológica da Indonésia, citada na publicação The Guardian



Foto: Antara Foto Agency - Reuters







Aconselha-se que não haja nenhuma atividade aeronáutica e os voos foram suspensos. As cinzas vulcânicas caíam no aeroporto de Wunopitu em East Nusa Tenggara, que foi temporariamente fechado.





"Para limitar os riscos para a saúde recomenda-se o uso de máscara ou outros equipamentos de proteção dos olhos e da pele", declarou a porta-voz da agência de gestão de catástrofes, Raditya Jati.





O território indonésio alberga pelo menos 130 vulcões ativos. Entre outros, estão o vulcão de Sinabung na Sumatra, o Merapi, em Java e do Karangetang em Sulawesi.





A justificação geológica está na localização do arquipélago no cinturão de placas tectónicas subaquáticas do Oceano Pacífico, onde se registam atividades sísmicas com frequência.



Imagem cortesia de The Jakarta Post / Asian News Network





Em 2018 o vulcão Anak Krakatau entrou em erupção e provocou um tsunami devido ao deslizamento submarino de terras, no estreito entre as ilhas de Java e Sumatra. Matou mais de 400 pessoas.