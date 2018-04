Washington acusa Pequim de "práticas comerciais injustas"

RTP03 Abr, 2018, 09:10 / atualizado em 03 Abr, 2018, 09:11 | Mundo

“A China precisa de parar com práticas comerciais injustas que estão a prejudicar a segurança nacional dos EUA e a distorcer os mercados globais”, afirmou Lindsay Walters. As medidas anunciadas por Trump a 8 de março poderão afetar as importações chinesas num valor que pode ultrapassar os 48 milhões de euros.



Para a porta-voz da Casa Branca, “os subsídios e o excesso de capacidade continuada são as causas da crise do aço”.



Na segunda-feira, Pequim anunciou um aumento de 25 por cento nos impostos sobre as exportações de carne de porco ou alumínio e uma taxa de 15 por cento para maçãs, amêndoas e outros bens norte-americanos.



O Ministério chinês das Finanças frisou que as taxas servem de retaliação à decisão de Donald Trump de taxar as importações de aço e alumínio oriundos da China.



Daniel Pessoa e Costa, Luís Moreira - RTP



Pequim considera que a medida visa salvaguardar os seus interesses e equilibrar as perdas causadas pelas novas tarifas impostas por Washington.Após o anúncio chinês, as bolsas norte-americanas e asiáticas caíram, devido ao receio de uma prolongada guerra comercial entre Washington e Pequim.